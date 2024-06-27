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Глава МВД России потребовал от ООН дать оценку теракту киевского режима в Севастополе

Глава МВД России потребовал от ООН дать оценку теракту киевского режима в Севастополе

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист) Дать должную оценку очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову — призвал ООН министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

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