Глава МВД России потребовал от ООН дать оценку теракту киевского режима в Севастополе

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист) Дать должную оценку очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову — призвал ООН министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.
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