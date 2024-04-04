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Шесть автобусных маршрутов в Бескудниковском временно изменены

В Бескудниковском районе введены временные изменения маршрутов наземного городского транспорта. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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