Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» по итогам матча десятого тура РПЛ с «Зенитом» за неисполнение регламента соревнований.
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