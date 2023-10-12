Новак предупредил о дефиците мощностей в нефтедобыче в ближайшей перспективе

В ближайшие годы нефть останется основным энергоносителем, но в результате недоинвестирования отрасли мировая экономика может испытать дефицит мощностей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.
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