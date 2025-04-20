Выставка к 85-й годовщине со Дня образования войсковой части 20392.

18 апреля 2025 года в связи с празднованием 85-й годовщины со Дня образования войсковой части 20392 учащиеся 10 класса посетили выставку, организованную военными факультетами учреждений высшего образования .
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