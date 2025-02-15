«С 15 февраля 2025 года останется 100 дней до векового юбилея «Зенита» – самого титулованного и популярного футбольного клуба России: ФК «Зенит» является единственным обладателем всех высших трофеев советского и российского первенств, и только «Зенит» сумел завоевать для отечественного футбола два еврокубка: Кубок УЕФА сезона 2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008.