Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R Airflow: сделай это краси...

Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R Airflow: сделай это красивоБеспокоитесь о состоянии PCIe-слота материнской платы под гнётом вашей двухкилограммовой видеокарты? Подвешиваете её на стяжках или «колхозите» подпорку? У MSI есть решение на все случаи жизни – максимально функциональное и одновременно красивое.