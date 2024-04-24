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ФАС оштрафовала конкурента «Дихлофоса» из-за нарушения закона «О защите конкуренции»

ФАС оштрафовала конкурента «Дихлофоса» из-за нарушения закона «О защите конкуренции»

ФАС России признала ООО «Парус» (конкурент компании «Арнест», которая производит инсектициды под обозначением «Дихлофос») нарушившим закон «О защите конкуренции» и назначила компании штраф, сообщили в пресс-службе ведомства.

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