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Гол Йочича помог «Рубину» победить «Динамо» Мх в матче шестого тура РПЛ

Гол Йочича помог «Рубину» победить «Динамо» Мх в матче шестого тура РПЛ

«Рубин» одолел махачкалинское «Динамо» в матче шестого тура РПЛ. Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 3:1.

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