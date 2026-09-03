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Словакия заблокировала годичное продление санкций ЕС против России

Словакия заблокировала годичное продление санкций ЕС против России

Словакия выступила против предложения Европейского союза продлить на 12 месяцев индивидуальные санкции против России.

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