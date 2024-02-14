Создатель Escape from Tarkov ответил за появиление платного контента в игре Автор шу...

Создатель Escape from Tarkov ответил за появиление платного контента в игреАвтор шутера Escape from Tarkov и глава студии Battlestate Games Никита Буянов прокомментировал факт добавления платного контента в игру в ответ на возмущения и переживания геймеров о том, что лиха беда начало, и в дальнейшем “Таркове” появится еще больше товаров в донат-магазине.
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