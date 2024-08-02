Китай призывает к всеобъемлющему и постоянному прекращению огня в секторе Газа -- МИД КНР

Пекин, 1 августа /Синьхуа/ -- Китай решительно выступает против и резко осуждает убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, глубоко обеспокоен тем, что этот инцидент может ввергнуть регион в еще большие потрясения, призывает как можно скорее добиться всеобъемлющего и постоянного прекращения огня в секторе Газа.
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