U.S.: Colombia, Bolivia, Venezuela failed in anti-drug efforts

The U.S. has formally decertified Colombia, Bolivia and Venezuela, declaring they failed to meet their international counternarcotics obligations.
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