Нейросети не избавили от рутины, а создали горы скрытой работы

И тащат этот воз в основном женщины и менеджеры среднего звена. Исследователи из Notre Dame-IBM и All Tech Is Human выяснили: вместо отдыха сотрудники получили новые обязанности.
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