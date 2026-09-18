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Этот таинственный мир

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Нейросети не избавили от рутины, а создали горы скрытой работы

Нейросети не избавили от рутины, а создали горы скрытой работы

И тащат этот воз в основном женщины и менеджеры среднего звена. Исследователи из Notre Dame-IBM и All Tech Is Human выяснили: вместо отдыха сотрудники получили новые обязанности.

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