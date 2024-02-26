Бурдули частично возместил материальный ущерб

В Ленинском районном суде официально прокомментировали «освобождение» депутата 21 февраля сообщалось, что смоленского бизнесмена Владимира Бурдули выпустили из-под стражи, в настоящее время он активно сотрудничает со следствием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии