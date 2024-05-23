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Петербургский дневник

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Фрегат «Адмирал Горшков» провел учения по противовоздушной обороне в Атлантике

Фрегат «Адмирал Горшков» провел учения по противовоздушной обороне в Атлантике

По целям условно отработали зенитным ракетным комплексом «Полимент — Редут» Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел в Атлантическом океане учения по противовоздушной обороне, рассказали в пресс-службе Северного флота.

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