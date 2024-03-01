Артисты Львовской оперы не вернулись на Украину с европейских гастролей

Трое ведущих артистов Львовской оперы стали «невозвращенцами». После завершения гастролей балетной группы Львовской оперы в Эстонии и Финляндии, где артисты выступали с балетом «Дон Кихот», они отказались вернуться на родину.
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