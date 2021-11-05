Поздравляю!

Всё о разводахПолитикаПоздравляю!Ксении Собчак сегодня 40. Лично я думала, что 40 ей уже лет 10 как, но чего тут не отнимешь -- успела многое.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьANANATOLY NALIOTOVДа, ладно! Всё катится в бардак. Щас все такие. Она успешнее других.Житель Земли МакаренковУспешнее других косячит?ирина АлейниковаА чего уж такого она накосячила?Она прекрасно эрудирована,у неё хорошее образование,английским владеет отлично.А кто такая Миро?НадеждаЦиничная мерзавкаКомментировать
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