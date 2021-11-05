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  • Виталий
    А афффтор - ангел???Паулина подписана
  • Надежда
    Циничная мерзавкаПоздравляю!
  • ирина Алейникова
    А чего уж такого она накосячила?Она прекрасно эрудирована,у неё хорошее образование,английским владеет отлично.А кто ...Поздравляю!

Поздравляю!

Поздравляю!

Ксении Собчак сегодня 40. Лично я думала, что 40 ей уже лет 10 как, но чего тут не отнимешь -- успела многое.

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ANATOLY NALIOTOV
Да, ладно! Всё катится в бардак. Щас все такие. Она успешнее других.
Житель Земли Макаренков
Успешнее других косячит?
ирина Алейникова
А чего уж такого она накосячила?Она прекрасно эрудирована,у неё хорошее образование,английским владеет отлично.А кто такая Миро?
Надежда
Циничная мерзавка

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