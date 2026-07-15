Украине следует готовиться к критическим кризисным явлениям в тылу из-за ударов ВС РФ по логистике. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, ныне командир роты БПЛА Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».