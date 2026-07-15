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Откровения в укро-эфире: «У ВСУ начинаются проблемы из-за российских ударов по АЗС»

Откровения в укро-эфире: «У ВСУ начинаются проблемы из-за российских ударов по АЗС»

Украине следует готовиться к критическим кризисным явлениям в тылу из-за ударов ВС РФ по логистике. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, ныне командир роты БПЛА Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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