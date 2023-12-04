В ДНР во время выступления при обстреле погибла режиссер из Москвы Полина Меньших

В Донбассе во время артобстрела со стороны ВСУ погибла хореограф и режиссер Полина Меньших. Об этом сообщили на сайте творческого коллектива из Санкт-Петербурга «Театр-студия Портал», где Меньших работала над одной из постановок.
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