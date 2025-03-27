Идеально подходят, чтобы поздравить ваших друзей и знакомых с переездом из съемной трешки в центре в собственную студию за окружной! фото: соцсетиЭти открытки переживут не только нас с вами, но и дома, в которых мы живем! Стильные и яркие, смешные и строгие, добродушные и с намеком — это лучшие открытки с новосельем, что изобрело человечество: советские, те самые, из вашего (да и нашего, чего уж там) детства.