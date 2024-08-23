Препараты для похудения могут быть полезны для сердца не только здоровых людей, но и тех, кто страдает сердечной недостаточностью.

Новое исследование, проведённое профессором Джоном Динфилдом (John Deanfield), показало, что препарат против ожирения под названием семаглутид может помочь предотвратить сердечные приступы и другие серьёзные проблемы с сердцем у людей с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.