репараты для похудения могут быть полезны для сердца не только здоровых людей, но и тех, кто страдает сердечной недостаточностью.

Новое исследование, проведённое профессором Джоном Динфилдом (John Deanfield), показало, что препарат против ожирения под названием семаглутид может помочь предотвратить сердечные приступы и другие серьёзные проблемы с сердцем у людей с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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