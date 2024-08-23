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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

репараты для похудения могут быть полезны для сердца не только здоровых людей, но и тех, кто страдает сердечной недостаточностью.

Новое исследование, проведённое профессором Джоном Динфилдом (John Deanfield), показало, что препарат против ожирения под названием семаглутид может помочь предотвратить сердечные приступы и другие серьёзные проблемы с сердцем у людей с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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