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Царьград

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Джорджеску раскрыл планы НАТО: развязать третью мировую войну через Румынию

Джорджеску раскрыл планы НАТО: развязать третью мировую войну через Румынию

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску раскрыл планы НАТО и обвинил генсека альянса Марка Рютте в попытках развязать при помощи Румынии третью мировую войну.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Румыния всегда была продажной дамой Европы. Удачный выбор.
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19 час.
Амара Карпова
Еще одна гейропейская гиена🤮
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19 час.

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