Каким будет пляж для пациентов Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории

В Евпатории завершаются работы по благоустройству пляжа для пациентов Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) «Кораблик «Мойнаки» Министерства здравоохранения России, сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.
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