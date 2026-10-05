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Крымская газета

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Каким будет пляж для пациентов Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории

Каким будет пляж для пациентов Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории

В Евпатории завершаются работы по благоустройству пляжа для пациентов Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) «Кораблик «Мойнаки» Министерства здравоохранения России, сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

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