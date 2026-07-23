СПБ Биржа и Ассоциация менеджеров заключили стратегическое партнерство в сфере устойчивого развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля, ФедералПресс. СПБ Биржа и Ассоциация менеджеров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие практик социально ответственного бизнеса, расширение доступа компаний к публичным рынкам капитала и повышение стандартов корпоративного управления в России.
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