СПБ Биржа и Ассоциация менеджеров заключили стратегическое партнерство в сфере устойчивого развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля, ФедералПресс. СПБ Биржа и Ассоциация менеджеров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие практик социально ответственного бизнеса, расширение доступа компаний к публичным рынкам капитала и повышение стандартов корпоративного управления в России.