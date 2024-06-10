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Развожаев: Попытки ВСУ повлиять на ситуацию дальнобойным оружием потерпят крах

Развожаев: Попытки ВСУ повлиять на ситуацию дальнобойным оружием потерпят крах

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев обратил внимание на то, что любые планы киевского режима изменить положение дел на линии боевого соприкосновения при помощи ударов дальнобойными типами вооружения завершатся провалом.

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