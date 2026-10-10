Премьер Латвии обратился к Европе за финансовой помощью, чтобы лучше бояться Россию.После подведения предварительных итогов выборов в сейм 15-го созыва, где партия "Объединённый список" под руководством Андриса Кулбергса заручилась поддержкой 30,05% избирателей, премьер-министр Латвии выступил с серией внешнеполитических заявлений.
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