Латыши вышли на новый уровень: Дайте денег, чтобы лучше бояться Россию

Премьер Латвии обратился к Европе за финансовой помощью, чтобы лучше бояться Россию.После подведения предварительных итогов выборов в сейм 15-го созыва, где партия "Объединённый список" под руководством Андриса Кулбергса заручилась поддержкой 30,05% избирателей, премьер-министр Латвии выступил с серией внешнеполитических заявлений.