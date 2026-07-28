Нотариусов предложили обязать искать акции и дивиденды наследодателей

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов внес в Госдуму пакет законопроектов (№ 1301617-8, № 1301606-8), предлагающий обязать нотариусов запрашивать у регистраторов и депозитариев данные о наличии у наследодателя акций российских компаний и начисленных, но не выплаченных дивидендах по этим акциям.