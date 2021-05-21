Увел жену из семьи, а теперь не знаю, как от нее отделаться.

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаУвел жену из семьи, а теперь не знаю, как от нее отделаться. Год назад на свадьбе друга я познакомился с девушкой. Влюбился в нее с первого взгляда, сразу же понял, что будет моей.Вернуться к статье47НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ЛогиновЭто обычная коза. Если ее увел один, то может увести любой. Попользовался - предложи друзьям. Не будь эгоистом...)))))ВВоробейДурачок! Бог свёл его с хорошей и подходящей женщиной, а он выкобенивается, идиот! Ну, ничего, Бог милостив - предоставит ему полную противоположность, чтобы недоумок смог поулучить горький урок.Марина МаксимоваОн не умеет ее оценить, не созрел. То, что бизнес пошел в гору, тоже говорит том, что союз благословлен. Он потом поймет, но скорее всего, будет поздно.ВВоробей- "Он не умеет ее оценить, не созрел." Оценить НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ слишком умной, и тем более образованной, женщины умным мужчинам обычно удаётся только ретроспективно - после пожинания горьких плодов такого нежелательного союза. В старину таких просто отправляли в монастырь - им не место в семье. А сейчас, с заразой феминизма, это вообще кошмар.Марина МаксимоваОценить НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ слишком умной,""""""""""""Это почему нежелательность? И тут я не увидела особого ума у той девушки, просто инстинктивные хватательные и удерживающие реакции. Откуда ум, если решили продать магазин и " помотреть мир"? А не лучше было бы заработать и посмотреть мир? И бизнес бы остался и мир бы посмотрели. Почему не направила в нужное русло? А так же и мужчина , по моему переоценивает свои способности. Почему не направил эту женщину как лучше семье? Она вроде не против и слушается? Вечный парадокс...ценится та, которая не " будет смотреть в рот", а будет иметь собственное мнение на все. И это при том, что мужчина как бы , внешне ищет от женщины покорности.ВВоробей- "И тут я не увидела особого ума у той девушки, просто инстинктивные хватательные и удерживающие реакции." Я тоже не вижу у неё особого ума. Именно потому я и говорю, что это большое везение для него, которое он не смог оценить. Видишь ли, "Она явно не дотягивает до меня. Выглядит просто глупым ребенком." Ну, ничего, нарвётся он на такую, которая будет ему видеться ровней - хлебнёт полным черпаком!Марина МаксимоваНу, ничего, нарвётся он на такую, которая будет ему видеться ровней - хлебнёт полным черпаком!"""""""""""""""ну тут такое...умному и сильному мужчине нечего бояться умной женщины. И вообще...мужчина часто легко определяется по тому, какая женщина рядом с ним. Тут шила в мешке не утаишь. Трусливый и слабый будет искать глупенькую, чтобы доминировать.ВВоробей- "Она явно не дотягивает до меня. Выглядит просто глупым ребенком." Я не могу из статьи этого увидеть. Но я вижу, что он считает жену, или сожительницу, недотягивающей до него. И видно, что она делаёт всё, чтобы ему угодить. Именно когда мужчина находит женщину дотягивающей, тогда он обречён!Марина МаксимоваНо я вижу, что он считает жену, или сожительницу, недотягивающей до него.""""""""""""""это признак ограниченности мужчины и более ничего.Марина МаксимоваВечный парадокс...ценится та, которая не " будет смотреть в рот", а будет иметь собственное мнение на все. И это при том, что мужчина как бы , внешне ищет от женщины покорности."""""""""""""Еще раз о том, что сделай вид, что послушала мужчину и делай как нужно семье, по уму. Мужчины теперь сами не знают чего хотят от женщин.ВВоробей- "Трусливый и слабый будет искать глупенькую, чтобы доминировать." Я это понимаю принципиалтьно иначе. Ровня в интеллектуальном смысле значит НУ СОВСЕМ СИЛЬНЫЙ дисбалан у женщины. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том числе и сексуальными. Умная женщина, в смысле интеллектуального равенства мужчине, особенно если он объективно из более умных сам - это нарушение нормального природного порядка.ВВоробей- "это признак ограниченности мужчины и более ничего." Почему, это? Давайте исходит из того, что мы можем прочесть в статье, а не заниматься фантазиями. Такие фантазии, в принципе, могут и соответствовать какому-то редкому случаю, но отнюдь не общему.Марина МаксимоваКстати...драйв о котором мечтает мужчина из статьи, вполне может ему предоставить дурочка с силиконом во всех местах)) Они это умеют нервы на кулак намотть)) ДЛя этого и силиконятся. Опять речь о примитивности мужчин. Увы(( РЕдкие экземпляры в выборе руководствуются еще чем то кроме упругой попы и сисек торчком) Думаю следующая мадам у этого юноши из статьи будет именно такая. Позажигааают)))Марина МаксимоваУмная женщина, в смысле интеллектуального равенства мужчине, особенно если он объективно из более умных сам - это нарушение нормального природного порядка."""""""""""""""""Да прям тм. Она на то и умная, чтобы признать главенство УМНОГО мужчины. Но именно УМНОГО,ВВоробей- "Кстати...драйв о котором мечтает мужчина из статьи, вполне может ему предоставить дурочка с силиконом во всех местах" Мне видится, что Вы тут фантазируете - в статье ничего об этом не сказано. А драйва у него нет потому, что он видит её себе неровней. У него просто извращённое современным социумом мнение, что жена должна быть ровней, в первую очередь умом и, для конкретности, образованием. Мне такого жалко - жертва внушения социалистической феминистической утопичности.Марина МаксимоваПочему, это?"""""""""""Потому. Я сделала уже выводы по поводу подобных людей. Тут не надо фантазировать, тут есть ключевые моменты в рассказе, чтобы это понять. Для меня его поведение в бизнесе более чем крсноречиво. И потом это напыщенное.." Она явно не дотягивает до меня",,)))ВВоробей- "И потом это напыщенное.." Она явно не дотягивает до меня",," Вот тут я НИЧЕГО напыщенного не вижу! Это - просто констатация факта, по крайней мере в его восприятии. И то, что она "официантка", наводит на мысль, что она действительно может быть неинтеллектуалкой. И именно в отвержении её на этом основании я вижу основную его проблему.Марина МаксимоваМне видится, что Вы тут фантазируете - в статье ничего об этом не сказано"""""""""""Да тут нечего фантазировать, все очень очевидно. Посмотрите что пишут мужчины в соцсетях, посмотрите на новоиспеченных бизнесменов..что они делают получив первые хорошие деньги? Правильно..берут в жены женщину, по их мнению, соответствующую их статусу)) Прежних, проверенных в боях ха этот самый бизнес, бросают. А эти телочки статусные зачем силикон накачивают? Чем больше силикона и накачанных мышц, тем дороже можно продаться. Почему так...правильно, садись пять...потому как есть спрос на это)) Ну это же очевидно, Ватсон)))ВВоробей- "Мужчины теперь сами не знают чего хотят от женщин." Я полагаю, что это касается тех более умных мужчин, которые из интеллигентных семей. У них мамы, имеющие высшее образование, пилят сыновей, которые нашли себе жен без такового. Но такие мамы тут оказывают медвежью услугу!Марина МаксимоваЭто - просто констатация факта, по крайней мере в его восприятии."""""""""""""вот именно, что " в его восприятии!.Марина МаксимоваЕму именно нужно жену, которая будет умнее его и направит его туда, куда нужно. И он будет ее ценить. Это мужчина ощущает смутное , подсознатеьное беспокойство по поводу выбранной им дороги.Ему нужна именно умная жена.Он пропадет с глупенькой.Марина МаксимоваДа при чем тут высшее образование? Как будто мало дур с образованием)) Тут надо настоящий мозг.ВВоробей- "Чем больше силикона и накачанных мышц, тем дороже можно продаться. " Такое впечатление, что мы с Вами говорим о КАРДИНАЛЬНО разных категориях мужчин. Вы о тех, которым нужны физически статусные жены - с силиконом, я же о тех, кому нужна ровня по интеллекту и образованию. В статье нет ничего о том, что его неудовлетворяет её внешность, но есть про недостаток её ума. То есть, и я, и Вы можем быть правыми. Но я исхожу из этой конкретной статьи. А Вы что-то додумываете, что статье противоречит, хотя может и быть довольно часто встречающимся в других случаях.ВВоробей- "вот именно, что " в его восприятии!." Ну, если Вы предлагаете похерить информацию в статье, взамен начиная гипотезировать о совсем ином типе мужчин, но тогда куда мы придём? Хотя, конечно, если кто-то всех мужчин видит одинаковыми, вне зависимости от уровня их интеллекта, считая, что ителлигенция и пролетарии ничем не отличаются, тогда конечно.Марина МаксимоваА Вы что-то додумываете, что статье противоречит, хотя может и быть довольно часто встречающимся в других случаях.""""""""""Наверняка додумываю. Но я не вижу ничего оригинального в мужчине из статьи, поэтому уверена, что он пойдет по обычному пути. Сначала силикон статусный, потом может его подберет умная женщина и направит. Но это, если повезет.Марина МаксимоваНет, мужчины не одинаковы, как и женщины. Есть очень и очень индивидуумы, но они в меньшинстве. А мужчина, из статьи, производит впечатление обычного, незрелого. Ему еще предстоит нарваться на стерву и получить по полной программе. Тогда, возможно, он созреет и будет думать по другому. Пока что его поступки незрелы.ВВоробей- "Он пропадет с глупенькой." Подкаблучники составляют уже ТРЕТЬЮ категорию, в придачу к уже выше упомянутой ДВУМ: интеллигенции и полетариату. У них всех совсем разные потребности - то, что нужно для возможности счатливого брака. И, естественно, у всех их могут быть свои ошибочные мнения, у каждого типа свои, которые не позволят реализоваться успешному браку. Да, для мужчины с задатками подкаблучника действителтьно желательна мамообразная жена.ВВоробей- "Как будто мало дур с образованием)) Тут надо настоящий мозг." Дело не просто в образовании. Хотя, при прочих равных, для того, чтобы суметь не вылететь из ВУЗА, от студента требуется определённый минимум усердия, упорства и интеллекта, что более кореллируется с более дисгармоничными индивидууми. Потому, давайте исходить из более общего случая: вузовские дипломы более вероятны у более умной прослойки общества, при прочих равных. Хотя, безусловно, могут быть и относительно редкие исключения.Марина МаксимоваДа, для мужчины с задатками подкаблучника действителтьно желательна мамообразная жена."""""""В любом случае этот мужчина еще незрел и ищет себя. Взять продать только начатый успешный бизнес и пуститься в путешествия...ВВоробей- "Пока что его поступки незрелы." Вот я пишу: "У него просто извращённое современным социумом мнение, что жена должна быть ровней, в первую очередь умом и, для конкретности, образованием." Его "незрелость" вовсе не с потолка упала - она СИСТЕМНОЕ влияние ЛЖИ современного общества против мужчин, которым страдают именно наиболее умные из мужчин. Им кажется, что им нужна подружка, которая бы была способной его во всём понять. В частности, в разной философии. Тогда как это - залог провала, в конце концов.ВВоробей- "Взять продать только начатый успешный бизнес и пуститься в путешествия.." Это мы знать не можем, ибо деталей нет. Может быть он считает, что этот бизнес ОБЪЕКТИВНО потеряет в цене в ближайшем будущем - просто из коньюнктурной уже наметившейся тенденции. Потому и хочет продать. Нет ничего плохого в том, что кто-то хочет попутешествовать, если есть на то деньги. А оставлять бинес на кого-то, взамен, может быть слишком рискованно, что угробят. Потому, само желание продать и путешествовать не обязательно так уж порочно, само по себе.Элина МорозоваНа самом деле это он не дотягивается до нее. Да и уведя из семьи " чужое счастье", на чужом несчастье свое не построишь. Он еще не вылупился из подростковых штанишек. Поиграл чужой игрушкой и выбросил...Вера Федорова"А не лучше было бы заработать и посмотреть мир? " Вот тут я с Вами согласна абсолютно.Марина МаксимоваЭто мы знать не можем, ибо деталей нет. Может быть он считает, что этот бизнес ОБЪЕКТИВНО потеряет в цене в ближайшем будущем - просто из коньюнктурной уже наметившейся тенденции. """"""""""""в таком случае вырученные деньги вкладывают в другой, прибыльный бизнес. Просто так продать все и прогулять это пораженчествоВВоробей- ""в таком случае вырученные деньги вкладывают в другой, прибыльный бизнес. Просто так продать все и прогулять это пораженчество" Откуда мы можем знать относительно "прогулять всё"? Чего бросаться в крайности? Может, они хотели прогулять только 5%, считая, что заслужили после нескольких лет упорного труда без отпусков? После отдыха можно опять закрутить новый бизнес.Марина МаксимоваМожет и так. Но как по мне , снятый в аренду магазин, это не есть серьезные бизнес. В круизы еще рано)) Да и вообще...эта Кристина, уволившаяся с работы и готовая на все...Как то это все несерьезно.ВВоробейЯ в данной теме не вижу смысла фокусироваться на критике ввиду недостатка информации. И единственное что меня заинтересовало, так это слова: "Я нашего будущего общего не вижу. Она явно не дотягивает до меня." Ибо, я вполне могу понять сложность удовлетворённости более интеллектуального мужчины принципиально менее интеллектуальной женщиной. Просто, ценность хорошей жены - способной сохранять семью от развала в современном социуме, по-моему, находится в обратной пропорциональности с уровнем интеллектуальности её. Это вовсе не значит, что она дожна быть дебильной дурой, но - просто нормальной гармоничной женщиной! Без уклона влево, так сказать.Марина МаксимоваПросто, ценность хорошей жены - способной сохранять семью от развала в современном социуме, по-моему, находится в обратной пропорциональности с уровнем интеллектуальности её."""""""""""""""""" Перефразирую. Ценность хорошей жены, с мужской точки зрения , заключется в ее низкой самооценке , неуверенности в своих силах, зависимости от мужчины , в неспособности быть самостоятельной . Это все конечно, вызвано ее низкой интеллектуальностью .(гармоничной по вашему) Ничего нового. Женщины становятся все умнее, а мужчины все больше пугаются этих новых женщин и не знают что с ними делать. Выпустили поучиться на свою голову)))) Надо было давить в зародыше тягу женщин к знаниям и желанию понять на что она способна НА САМОМ ДЕЛЕ, а не по мнению мужчины. Мужская слабость налицо. УВы(((ВВоробей- "Женщины становятся все умнее, а мужчины все больше пугаются этих новых женщин и не знают что с ними делать." Не в этом суть проблемы. В смысле, что мужчин, по крайней мере интеллектуальных, женщины никак не могут напугать своей интеллектуальной мощью, скорее наоборот - они привлекают их! Просто, в процессе обучения в современном социуме у женщин происходят некоторые психологические изменения, которые делают их неспособными быть нормальными женами - способными удовлетворительно функционировать, как жены, с нормальными мужчинами. Потому подавляющее большинство семей разрушаются сейчас. Да, мужчины не знают, что делать с такими женами!Марина Максимоваженщины никак не могут напугать своей интеллектуальной мощью, скорее наоборот - они привлекают их!""""""""""""Это вы может про себя. А так то мужчины боятся умных женщин, поэтому берут таких себе))) Потом мучаются . Но кто им виноват, если у них комплексы по этому поводу? Силен тот мужчина, который уммет жить с умной и плучать от этого преимущества. Поэтому я и говорю, что мужчину часто видно по женщине, которая рядом.ВВоробей- " Ценность хорошей жены, с мужской точки зрения , заключется в ее низкой самооценке , неуверенности в своих силах, зависимости от мужчины , в неспособности быть самостоятельной ." Некоторые люди оказываются неспособными понять то простое обстоятельство, что формирование психо-энерго-физиологии каждого из полов происходило в течение миллионов лет истории человечества во вполне определённых условиях, что предопределяет и современное состояние способностей мужчин и женщин адаптироваться к нынешним условиям в современном социуме. Так вот, женская внутренняя система в современном социуме, в отличие от традиционного, вынуждена в большой степени действовать ВНЕ ЗОНЫ своего оптимального функционирования. И совершенно не важно при этом, насколько с точки зрения формальной логики современный социум видится многим женщинам более правильным. Женщины, в большинстве, в результате живут несчастными! И так уж получается, что дисгармонизированные в детстве женщины оказываются в ловушке, где, с одной стороны, они ЛОГИЧЕСКИ воспринимают себя находящимися в более хороших и выигрышных условиях, чем в историческом прошлом, но ЧУВСТВЕННО они вполне несчастные. И чем более таковые фокусируются на своей правоте логически, тем более несчастными они становятся. Тут недавно кто-то из женщин давал ссылку на Ютуб о папуасах. Так вот, в нём хорошо видно, что в традиционном своём прошлом, которое воспринимается с нашей современной точки зрения довольно убогим, папуасам удавалось быть более здоровыми, психологическим и физически. А резкое помещение их в современные условия делает их больными - просто потому, что они выходят из своей оптимальной зоны функционирования. Да, когда-то, может быть, оба пола в этом отношении и смогут адаптироваться, но это произойдёт явно не при нашей жизни. И потому более выигрывают те немногие женщины, которых современное общество минимально дисгармонизировало. Вполне ожидаемо, что таковых подавляющее большинство современных крайне дисгармоничных женщин недолюбливает.Марина Максимова. Так вот, в нём хорошо видно, что в традиционном своём прошлом, которое воспринимается с нашей современной точки зрения довольно убогим, папуасам удавалось быть более здоровыми, психологическим и физически. """""""""""""Так это известная вещь и не только для женщин " Многие знания умножают скорбь")) Но зараза, эти знания как наркота, хочется и хочется, хотя понимаешь, что оно ни к чему хорошему не приведет. Но " поздно пить боржом", уже назад дороги нет.)) Еще по этому поводу есть смешное..." почему на попе нет морщин и она такая беленькая и гладкая? А у нее мозгов нет и она не думает"ВВоробей- "Но " поздно пить боржом", уже назад дороги нет." Вот тут и кроется ценность Учения Иисуса. Он не призывал: "мама, роди меня обратно", а просто учил как можно по-человечески научиться жить вне Рая. Но, естественно, это Учение было им сокрыто завесой притч, чтобы массы, которым оно не может быть полезным, ввиду сочетания отсутствия крайней потребности в нём и способности им воспользоваться, для чего нужны мозги, в первую очередь, не были побеспокоены без нужды.Алексей ШапловУ него нет ни совести, ни ответственности. Он же увёл её из семьи, а теперь хочет бросить. И не по каким-то адекватным причинам, а "захотелось новых эмоций и драйва".Марина МаксимоваВот вы умничка. А я уж совсем отчаялась увидеть здесь адекватного мужчину. Оказывается есть и спасибо за то, что вы еще есть.Вера ФедороваНеоднозначное видение этой ситуации. С одной стороны, насильно мил(а) не будешь, и зачем ему жить с ней, тужась, без желания. И с другой стороны, неужели ей самой такая жизнь в радость- ведь она не может не замечать, что он к ней охладел. А у него такая, видно, натура..постоянно хочется новых ощущений и драйва, что не может дать ему одна женщина. Козёл, одним словом.Annet freeКакой совет?Уходить,не тратить время своё,и другого человека.Комментировать
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