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ВСУ направили рой беспилотников на Волгоградскую область: что известно об атаке

ВСУ направили рой беспилотников на Волгоградскую область: что известно об атаке

Ночью 31 июля ВСУ совершили массированную атаку по Волгоградской области. Повреждены многоэтажка и частный дом, возникли возгорания, сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

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