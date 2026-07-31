ВСУ направили рой беспилотников на Волгоградскую область: что известно об атаке

Ночью 31 июля ВСУ совершили массированную атаку по Волгоградской области. Повреждены многоэтажка и частный дом, возникли возгорания, сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
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