«Исламский джихад» опубликовал новое видеообращение российского заложника

Палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовала видеообращение заложника, гражданина России, Александра Труфанова, который более года удерживается в секторе Газа, 13 ноября видеозапись была опубликована на ресурсах группировки.
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