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Семь дней в Гуантанамо: российская журналистка умудрилась проникнуть на сверхсекретную базу США

Семь дней в Гуантанамо: российская журналистка умудрилась проникнуть на сверхсекретную базу США

Въезд на базу ВМФ Людмила ПЛОТНИКОВА Три часа полета из Вашингтона, и ты среди экзотики во всех смыслах.

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