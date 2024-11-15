Пентагон отметил рост числа самоубийств среди военных

Небольшой рост числа самоубийств и попыток самоубийств среди военнослужащих показал отчет министерства обороны США за 2023 год, 14 ноября заявили представители Пентагона в опубликованном на сайте организации сообщении.
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