Анатолий Вассерман: «Не думаю, что Пугачеву признают иностранным агентом»

Анатолий Вассерман сомневается, что Алла Пугачева будет признана иностранным агентом, так как певица не занимается политикой, не порочит армию и доказать, что за ее высказывания кто-то платит, проблематично.
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