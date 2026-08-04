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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» выиграл 1 из 5 последних матчей против ЦСКА, но котируется фаворитом сегодня

«Локомотив» и ЦСКА встретятся в Фонбет Кубке России. «Железнодорожники» обыграли «армейцев» в одном из 5 последних официальных матчей – также было 3 поражения и ничья.

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