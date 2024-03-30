WP: Трамп не комментирует годовщину ареста Грешковича, избегая критики Путина

Бывший президент США Дональд Трамп не делал публичных заявлений по поводу задержанного в Российской Федерации репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится под стражей в течение одного года.
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