Авиабилеты в России подешевеют в начале сентября

Перелёты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 11–15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах - более чем вдвое.