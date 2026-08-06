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Авторадио

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Авиабилеты в России подешевеют в начале сентября

Перелёты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 11–15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах - более чем вдвое.

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