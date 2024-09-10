Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов под Белгородом

Сход локомотива и нескольких вагонов грузового поезда произошел в Белгородской области. ЧП случилось из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
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