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Более девяти килограммов синтетического наркотика изъяли сотрудники ГИБДД в Татарстане у жителя Омска

На стационарном посту полиции «Малиновка» инспекторы ГИБДД Управления МВД России по г. Казани остановили автомобиль под управлением 41-летнего жителя Омска.

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