«Кранты» всей экономике Канады

Вновь избранный президент Америки Дональд Трамп снова ошарашил своих соседей с севера и с юга. Он сделал очередное заявление о введении 25-ти процентной пошлины на ввозимые в США товары, повергнув в шок предпринимателей Канады и Мексики.
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