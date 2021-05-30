Страна и люди
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Страна и люди

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Судьба знаменитой Гюльчатай: почему выпускница балетного училища превратилась в религиозную фанатичку?

Судьба знаменитой Гюльчатай: почему выпускница балетного училища превратилась в религиозную фанатичку?

129 нравитсяВ легендарном фильме «Белое солнце пустыни» роль юной жены Абдуллы — Гюльчатай сыграла ранее никому не известная 18-летняя студентка хореографического училища имени Вагановой Татьяна Федотова.

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