Судьба знаменитой Гюльчатай: почему выпускница балетного училища превратилась в религиозную фанатичку?

129 нравитсяВ легендарном фильме «Белое солнце пустыни» роль юной жены Абдуллы — Гюльчатай сыграла ранее никому не известная 18-летняя студентка хореографического училища имени Вагановой Татьяна Федотова.
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