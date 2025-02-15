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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Далтон Кнехт об участии в турнире Матча звезд: «Я же сыграю против Леброна? Постараюсь заявить о себе»

Игрок «Лейкерс» в составе команды Маллина стал победителем турнира восходящих звезд НБА, что дает право на участие в воскресном главном мероприятии Звездного уикенда.

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