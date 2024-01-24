Поразивший шесть «Брэдли» и два «Леопарда» боец рассказал подробности подвига

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Личное мужество, героизм и отличная выучка позволили заместителю командира батальона по военно-политической работе Дмитрию Ковалеву не только отбить контратаку украинских националистов, но и отличиться в боях на Запорожском направлении.

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Комментарии
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это настоящий Герой России ,как и его бойцы.Я за!!!
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