Поразивший шесть «Брэдли» и два «Леопарда» боец рассказал подробности подвига

Личное мужество, героизм и отличная выучка позволили заместителю командира батальона по военно-политической работе Дмитрию Ковалеву не только отбить контратаку украинских националистов, но и отличиться в боях на Запорожском направлении.
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