Какие должности занимают выходцы с Алтая в органах российской власти

Представители Алтайского края особенно проявляют себя в других регионах России в области экономики и внутренней политики "Атмосфера" разыскала более 30 руководителей и заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств, губернаторов, региональных министров и вице-губернаторов, начальников силовых ведомств и дипломатов, которые родились или учились в Алтайском крае.