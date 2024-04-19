Какие должности занимают выходцы с Алтая в органах российской власти

Представители Алтайского края особенно проявляют себя в других регионах России в области экономики и внутренней политики "Атмосфера" разыскала более 30 руководителей и заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств, губернаторов, региональных министров и вице-губернаторов, начальников силовых ведомств и дипломатов, которые родились или учились в Алтайском крае.
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