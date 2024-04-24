Появились характеристики POCO F6

Авторы ресурса 91Mobiles опубликовали подробный отчет о характеристиках грядущего смартфона Poco F6. Согласно данным источникам, устройство относится к категории "выше среднего" благодаря своим аппаратным характеристикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии