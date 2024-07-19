Любимый дипломат Трампа решил вернуть Украину на 10 лет назад

Фото: REUTERS/Brian SnyderВчера 3,3K прочитали Советник Дональда Трампа Ричард Гренелл, которого прочат в новые госсекретари США, предложил вернуть Украину к проекту «автономных регионов», ради недопущения которого Киев в 2014 году начал войну с Донбассом.
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