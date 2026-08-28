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PayPal Crashes After Advent, Stripe Abandon $50 Billion Takeover Bid

PayPal Crashes After Advent, Stripe Abandon $50 Billion Takeover Bid

PayPal Crashes After Advent, Stripe Abandon $50 Billion Takeover Bid PayPal shares plunged as much as 16% in premarket trading Friday, the most in months if the losses hold through the cash session, after a consortium led by private-equity firm Advent International and payments giant Stripe abandoned its takeover bid for the struggling payment processor.

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