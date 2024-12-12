Разбросайте в декабре по заснеженным грядкам, чтобы весной не перетруждаться, а летом получить двойной урожай Ольга БезродняяОгородники могут использовать декабрь, чтобы подкормить растения, которые проснутся весной или просто удобрить грядки.
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