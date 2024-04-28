Пенсионерка организовала банду и оформила кредитов на 1 млрд рублей

В Волгограде задержали 68-летнюю пенсионерку, которая создала преступную группу и незаконно оформляла кредиты на миллиард рублей, сообщила в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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